Vanoli esulta anche sui social: "Vittoria cercata e importantissima"

Vanoli esulta anche sui social: "Vittoria cercata e importantissima"FirenzeViola.it
"Vittoria cercata e importantissima". Così l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli scrive sui propri account ufficiali dopo la vittoria arrivata contro il Pisa per 1-0, gol di Kean. Una partita particolare per il tecnico che l'ha dovuta vivere dal gabbiotto del Franchi vista la squalifica dopo l'espulsione raccolta con il Como. Poco male però, dal box personale Vanoli ha potuto godersi la terza vittoria settimanale dei suoi.