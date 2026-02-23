Giuseppe Commisso: "Orgoglioso della squadra. Rimanete umili, avanti Viola"

Giuseppe Commisso: "Orgoglioso della squadra. Rimanete umili, avanti Viola"
Oggi alle 23:00News
di Redazione FV

Dopo essersi congratulato con la squadra già negli spogliatoi del Franchi via telefono, il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso ha affidato ai social la sua soddisfazione per i 3 punti raccolti con il Pisa con un monito per i giocatori: "Orgoglioso di questa squadra stasera - ha scritto il numero uno di Mediacom. Avete giocato con cuore, unità e orgoglio, onorando la maglia della Fiorentina nella nostra vittoria contro il Pisa. Rimanete umili. Rimanete affamati. Rimanete uniti. Avanti Viola".