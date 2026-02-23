Il Bologna batte l'Udinese di rigore: decide Bernardeschi a 15 dalla fine
Il Bologna vince 1-0 contro l'Udinese e porta così a casa la seconda vittoria consecutiva, dopo una partita con poche occasioni decisa da un rigore assegnato dal VAR. L'episodio decisivo a 15 minuti dalla fine, quando l'arbitro assegna il penalty ai padroni di casa richiamato dal VAR: Bernardeschi dagli undici metri non trema e segna così la rete decisiva dagli 11 metri. I rossobli con questa vittoria salgono a 36 punti riprendendosi l'ottavo posto in A, l'Udinese invece resta a 32 punti e si prepara ad ospitare la Fiorentina tra una settimana.
