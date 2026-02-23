Lotta salvezza, calendari a confronto: il 15 marzo Cremonese-Fiorentina

La lotta salvezza entra nel vivo e con la vittoria della Fiorentina contro il Pisa ora sono 12 le partite che mancano alla fine del campionato, con 6 squadre in 5 punti. Dal Cagliari a 29 fino a Fiorentina, Cremonese e Lecce a 24, è tutto in ballo in vista del rush finale di Serie A. Questi i calendari delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, con gli unici scontri diretti che vedranno protagonista la Cremonese, contro Fiorentina e Lecce.

13. CAGLIARI 29 27 febbraio, Parma - Cagliari 8 marzo, Cagliari - Como 15 marzo, Pisa - Cagliari 22 marzo, Cagliari - Napoli

14. GENOA 27 28 febbraio, Inter - Genoa 8 marzo, Genoa - Roma 15 marzo, Verona - Genoa 22 marzo, Genoa - Udinese

15. TORINO 27 1° marzo, Torino - Lazio 8 marzo, Napoli - Torino 15 marzo, Torino - Parma 22 marzo, Milan - Torino

16. FIORENTINA 24 2 marzo, Udinese - Fiorentina 8 marzo, Fiorentina - Parma 15 marzo, Cremonese - Fiorentina 22 marzo, Fiorentina - Inter

17. CREMONESE 24 1° marzo, Cremonese - Milan 8 marzo, Lecce - Cremonese 15 marzo, Cremonese - Fiorentina 22 marzo, Parma - Cremonese

18. LECCE 24 28 febbraio, Como - Lecce 8 marzo, Lecce - Cremonese 15 marzo, Napoli - Lecce 22 marzo, Roma - Lecce