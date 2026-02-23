De Gea commenta la vittoria contro il Pisa: "Passione, lotta, Viola"

di Redazione FV

"Passione - lotta - vittoria - viola". Questo il commento di David De Gea sui propri account social dopo la vittoria della Fiorentina arrivata contro il Pisa al Franchi con il clean sheet da parte del portiere ex Manchester United. Un'altra partita da capitano per lo spagnolo che non è quasi mai stato chiamato in causa dagli ospiti, potendo così celebrare un'altra vittoria dopo quelle con Como e Jagiellonia.