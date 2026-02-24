Annunciati gli arbitri di Conference: Fiorentina-Jagiellonia al serbo Jovanovic

vedi letture

In questi minuti la UEFA, attraverso i suoi canali ufficiali, ha annunciato le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei playoff di Europa e Conference League, che vedono impegnate anche le squadre italiane. In particolare, la Fiorentina ospiterà al Franchi lo Jagiellonia dopo il 3-0 maturato all'andata, e a dirigere l'incontro sarà il signor Srdjan Jovanovic (nella foto dell'articolo), fischietto serbo come quasi tutta la squadra arbitrale. Ad eccezione del VAR, che sarà tedesco, con la nomina del signor Benjamin Brand. Ecco la composizione:

FIORENTINA vs JAGIELLONIA [Conference League, 26/2/2026, ore 21:00]

Arbitro: Srdjan Jovanović SRB

Assistenti: Uroš Stojković SRB e Miloš Simovic SRB

Quarto uomo: Novak Simović SRB

Video Assistant Referee: Benjamin Brand GER

Assistente Video Assistant Referee: Aleksandar Živković SRB