Sei squadre per un posto: lotta salvezza, ecco il calendario delle coinvolte
Con la vittoria di ieri sera, la Fiorentina ha agganciato Cremonese e Lecce a quota 24 punti, al terzultimo posto della classifica di Serie A. Un campionato che adesso, a dodici partite dal termine, si preannuncia più affascinante che mai nella lotta per la salvezza, con ben sei squadre coinvolte per un posto (difficile pensare a una risalita di Pisa e Verona). A tal proposito, ecco il calendario incrociato delle squadre in questione:
13. CAGLIARI 29
27 febbraio, Parma - Cagliari
8 marzo, Cagliari - Como
15 marzo, Pisa - Cagliari
22 marzo, Cagliari - Napoli
14. GENOA 27
28 febbraio, Inter - Genoa
8 marzo, Genoa - Roma
15 marzo, Verona - Genoa
22 marzo, Genoa - Udinese
15. TORINO 27
1° marzo, Torino - Lazio
8 marzo, Napoli - Torino
15 marzo, Torino - Parma
22 marzo, Milan - Torino
16. FIORENTINA 24
2 marzo, Udinese - Fiorentina
8 marzo, Fiorentina - Parma
15 marzo, Cremonese - Fiorentina
22 marzo, Fiorentina - Inter
17. CREMONESE 24
1° marzo, Cremonese - Milan
8 marzo, Lecce - Cremonese
15 marzo, Cremonese - Fiorentina
22 marzo, Parma - Cremonese
18. LECCE 24
28 febbraio, Como - Lecce
8 marzo, Lecce - Cremonese
15 marzo, Napoli - Lecce
22 marzo, Roma - Lecce
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati