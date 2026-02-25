Fiorentina-Jagiellonia: i tifosi ospiti acquistano le sciarpe celebrative della sfida
Come riportato nella giornata di ieri dalla nostra redazione, sarano circa 1250 i sostenitori polacchi presenti nel settore ospiti dello Stadio Artemio Franchi, pronti a incitare lo Jagiellonia nella sfida di ritorno del playoff di Conference Lague contro la Fiorentina. Nella giornata di oggi sono già stati registrati i primi arrivi e i primi... acquisti: tante, infatti, sono state le sciarpe celebrative della sfida comprate in queste ore dai tifosi ospiti nei negozi ufficiali della Fiorentina.
Per la sfida di domani, però, rimane comunque alto il livello di allerta: saranno, infatti, presenti nel centro della città i presidi delle forza dell'ordine. Allo stadio, invece, saranno circa 8mila i tifosi viola presenti per spingere la squadra viola verso la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League.
