Impresa dell'Atalanta: 4-1 al Dortmund, Palladino agli ottavi di Champions

Succede di tutto a Bergamo nei playoff di Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund. Dopo il 2-0 tedesco dell'andata, la Dea è capace di ribaltare lo svantaggio e passare il turno dopo una prestazione pazzesca degli uomini di Palladino che vincono 4-1 con un calcio di rigore allo scadere segnato da Samardzic. I nerazzurri erano andati sul 3-0 grazie alle reti di Scamacca, Zappacosta e Pasalic prima della rete di Adeyemi che aveva pareggiato i conti nella doppia sfida.

Ma proprio quando mancava solo il fischio finale, il portiere del Borussia regala palla a Pasalic che la crossa per Krstovic, anticipato da Bensebaini che però gli mette i tacchetti in faccia: l'arbitro assegna il rigore dopo la revisione al VAR e Samardzic fa esplodere la festa dell'Atalanta. Sono ottavi di finale di Champions League per Palladino.