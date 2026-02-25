Atalanta-BVB, Palladino tenta la rimonta dopo il 2-0 dell'andata: le ufficiali
L'Atalanta di Palladino apre la serata di Champions League contro il Borussia Dortmund. La dea dopo il 2-0 subito in casa dei tedeschi deve compiere un'impresa per ribaltare il parziale e accedere agli ottavi di finale. Queste le scelte dell'ex tecnico viola, Raffaele Palladino, per tentare la rimonta:
ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Ederson, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Ahanor, Krstovic.
BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Anton, Can, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. Allenatore: Nico Kovac
A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Couto, Schlotterbeck, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Fabio Silva, Adeyemi, Inacio, Benkara, Reggiani.
