Alle 21 c'è Juventus-Galatasaray: le scelte ufficiali per la rimonta bianconera
FirenzeViola.it
Alle ore 21:00 scende in campo la Juventus, che ospita il Galatasaray per il ritorno del playoff di Champions League nella speranza di ribaltare il 5-2 turco dell'andata. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Galatasaray.
JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Gil, Rizzo. Allenatore: Luciano Spalletti.
GALATASARAY: Cakir, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Torreira, Bardakci, Osimhen, Yilmaz, Lang, Lemina. A disposizione: Sen, Guvenc, Icardi, Sane, Akgun, Elmali, Gundogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Singo, Boey. Allenatore: Okan Buruk.
Pubblicità
News
La luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A di Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
3 Fiorentina, c'è ancora da correre. Ma nel 2026 bel cambio di passo: 7° posto, ad un punto dal Napoli
4 Vanoli in conferenza: "Domani esame importante. Gud può giocare qualche minuto. Giovani in campo? Non guardo l'età"
Copertina
FirenzeViolaL'affidabilità dei nuovi arrivati o l'estro del 10? Gudmundsson rientra ma rischia di aver perso la titolarità
Dagli inviatiSiemieniec (Jagiellonia): "Mission impossible? Lo era già prima dell'andata. Noi ci crediamo"
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
Mario TeneraniUn derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com