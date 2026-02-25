Alle 21 c'è Juventus-Galatasaray: le scelte ufficiali per la rimonta bianconera

Alle 21 c'è Juventus-Galatasaray: le scelte ufficiali per la rimonta bianconeraFirenzeViola.it
Alle ore 21:00 scende in campo la Juventus, che ospita il Galatasaray per il ritorno del playoff di Champions League nella speranza di ribaltare il 5-2 turco dell'andata. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Galatasaray.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Gil, Rizzo. Allenatore: Luciano Spalletti.

GALATASARAY: Cakir, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Torreira, Bardakci, Osimhen, Yilmaz, Lang, Lemina. A disposizione: Sen, Guvenc, Icardi, Sane, Akgun, Elmali, Gundogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Singo, Boey. Allenatore: Okan Buruk.