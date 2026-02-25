Benfica, niente Bernabeu per Prestianni: la UEFA conferma lo stop

Adesso è ufficiale: Gianluca Prestianni, attaccante del Benfica, non prenderà parte alla sfida del Bernabeu contro il Real Madrid, valida per il ritorno degli spareggi di Champions League. La Commissione d’Appello della UEFA ha infatti respinto il ricorso presentato dal club portoghese sulla sospensione del giocatore argentino, sanzionato a seguito dei presunti insulti razzisti rivolti a Vinícius Júnior dopo la rete messa a segno dal brasiliano nell’andata dei playoff di Champions League contro il Real Madrid. La UEFA ha quindi confermato la decisione presa in precedenza, adottata a titolo precauzionale dato che le indagini sono ancora in corso, impedendo a Prestianni di scendere in campo questa sera al Bernabeu. Nonostante la squalifica, l’argentino aveva raggiunto Madrid insieme alla squadra e si era anche allenato alla vigilia della sfida contro i Blancos, confidando in un esito differente da parte del massimo organismo del calcio europeo continentale, che però non è arrivato. Di conseguenza, Prestianni non sarà inserito tra i convocati e con ogni probabilità seguirà la partita dalla tribuna.

Questo il comunicato della UEFA: "Decisione della Commissione di Appello UEFA (AB) in merito alla sospensione provvisoria del giocatore dell'SL Benfica Gianluca Prestianni. L'AB ha preso oggi la seguente decisione: il ricorso presentato dall'SL Benfica è respinto. Di conseguenza, la decisione della Commissione di Controllo, Etica e Disciplina UEFA del 23 febbraio 2026 è confermata. Gianluca Prestianni rimane provvisoriamente sospeso per la prossima partita di una competizione UEFA per club a cui sarebbe idoneo".