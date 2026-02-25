Dagli inviati Romancuk sicuro: "Giocheremo con meno pressioni. La Viola si difenderà bene"

Taras Romancuk, centrocampista e capitano dello Jagellonia, ha preso la parola oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno tra la Fiorentina e la sua squadra in programma domani alle 18:45 allo stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole:

Che partita le è sembrata quella dell'andata? Cosa potete fare domani?

"Intanto dobbiamo segnare... abbiamo avuto delle occasioni durante la gara ma abbiamo preso due pali. Dobbiamo migliorare le occasioni davanti alla porta ed essere più cinici".

Avete chances di qualificarvi?

"Vedremo domani, ora è tutto prematuro. Conosciamo bene come le squadre italiane sanno difendersi e tenere la linea. Abbiamo visto come la Fiorentina ha saputo sfruttare le occasioni che ha avuto".

Pensa che sarà più facile affrontare la Fiorentina ora, con la stessa formazione?

"La Fiorentina ha fatto ottime prove ultimamente, non avremo grande pressione addosso e forse in effetti sarà più facile".

Quale giocatore l'ha impressionata di più durante la prima partita?

"Beh sicuramente Mandragora è un giocatore esperto, ha grandi capacità ed è forte. Ha intercettato tantissimi palloni e la nostra difesa ha avuto tante difficoltà. Ma anche la difesa della Fiorentina è stata molto efficace".

Qual è il significato della gara di domani per la vostra società?

"Sarà un grande palcoscenico, non sarà facile perché la Fiorentina è una società con grande storia ma se qualcuno ci avesse chiesto durante il sorteggio contro chi avremmo voluto giocare avrei detto proprio la Fiorentina".

Prenderete spunto dalla partita che il Lech Poznan fece a Firenze anni fa?

"Fu una gara incredibile, il Lech l'aveva quasi ribaltata ma poi la

Il 3-0 dell'andata è sorprendente: avete avuto troppe pressioni per preparare la gara?

"Non avevamo molta pressione, abbiamo affrontato in passato tante grandi squadre. Credo che ci sia mancato del cinismo, quando siamo andati sotto di un gol. Avevamo pareggiato ma la rete era in fuorigioco: potevamo fare di più e dopo aver subito il raddoppio viola è stata dura recuperare"