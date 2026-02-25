Beretta: "La quota salvezza si sta alzando. Ecco chi rischia di più"

Mario Beretta, mister tra le altre di Parma, Siena e Lecce, è intervenuto a TMW Radio, nel corso di Maracanà, per dire la sua sulla lotta salvezza, che, ad oggi, vede ben 6 squadre racchiuse in 5 punti ovvero Cagliari a 29, Genoa e Torino a 27, Fiorentina, Lecce e Cremonese a 24. Più staccate invece Pisa e Verona con 15 punti in classifica. Queste le sue parole: "La quota salvezza si sta alzando. Ora il trend meno positivo è quello dello Cremonese".