Biasin: "Kean si è risvegliato. Il mercato di riparazione è stato ben eseguito"
Fabrizio Biasin esalta Moise Kean nel suo editoriale a Tuttomercatoweb.com, dopo la prestazione dell'attaccante italiano contro il Pisa, il cui gol è valso per la squadra di Paolo Vanoli tre punti che valgono momentaneamente un posto salvezza: "Kean si è risvegliato. E non casualmente lo ha fatto dopo un mercato di riparazione, quello della Fiorentina, certamente ben eseguito. Sono arrivati i rinforzi, la squadra è tornata ad avere un’identità. Buone notizie per i viola. E anche per Gattuso".
La luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A di Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
Mario TeneraniUn derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
