Biasin: "Kean si è risvegliato. Il mercato di riparazione è stato ben eseguito"

Fabrizio Biasin esalta Moise Kean nel suo editoriale a Tuttomercatoweb.com, dopo la prestazione dell'attaccante italiano contro il Pisa, il cui gol è valso per la squadra di Paolo Vanoli tre punti che valgono momentaneamente un posto salvezza: "Kean si è risvegliato. E non casualmente lo ha fatto dopo un mercato di riparazione, quello della Fiorentina, certamente ben eseguito. Sono arrivati i rinforzi, la squadra è tornata ad avere un’identità. Buone notizie per i viola. E anche per Gattuso".