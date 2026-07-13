Sfuma del tutto Khalaili per l'Inter, Marotta: "Non ha superato le visite mediche"

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Niente Inter per Anan Khalaili. Ad annunciarlo è il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, intervenuto in conferenza stampa al fianco di mister Chivu per presentare la nuova stagione. Queste le sue dichiarazioni sul laterale israeliano che non ha superato le visite mediche e dovrà dunque tornare all'Union Saint-Gilloise: Khalaili non ha superato le visite.

"Khalaili non ha superato le visite di idoneità, ci ha comunicato questa notizia il Coni. Non posso addentarmi per questioni di privacy, ma posso dire che in Italia ci sono leggi molte severe. Questa idoneità è nata da un ente terzo, il CONI che è emanazione dello stato, non dipende da noi. Per causa di forza maggiore dobbiamo astenerci, laddove non c'è l'idoneità nessun cittadino può prendere parte ad attività agonistiche ufficiali. Lo comunico con grande rammarico, questa è una notizia che ci crea dispiacere anche perché dovremo pensare ad eventuali alternative", ha dichiarato Marotta. Adesso l'Inter ha il problema di trovare un sostituto a destra per tappare la falla lasciata dall'addio di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid. Chissà che non possa tornare buono il nome di Dodo, in uscita dalla Fiorentina e già accostato ai nerazzurri.