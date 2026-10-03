Costa d'Avorio ko nell'ultimo test. Oulai entrato nella ripresa: lunedì sarà a Firenze
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Gli impegni di Christ Oulai con la nazionale della Costa D'Avorio sono terminati con un'amichevole con il Perù, persa per 1-0. Il gol è arrivato ad inizio ripresa ad opera di Nsongo, dopo che nell'intervallo il ct ivoriano aveva effettuato tre cambi, tra cui quello di Kone con il centrocampista viola. Oulai dunque, partito dalla panchina, ha giocato tutta la ripresa ma non è servito a ristabilire l'equilibrio. Il giocatore rientrerà così in Italia e lunedì sarà a Firenze. Da martedì tornerà così a disposizione di Vanoli, alla ripresa degli alelnamenti viola.
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