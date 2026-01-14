Fiorentina, date e orari della 23^ e della 24^ giornata contro Napoli e Torino

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato le date e gli orari della 23^ e della 24^ giornata di campionato. Per quanto riguarda la Fiorentina, che sarà impegnata in questi due turni contro Napoli e Torino, il primo di questi due incontri, quello contro la squadra di Antonio Conte, andrà in scena sabato 31 gennaio alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, mentre il secondo, contro la formazione allenata da Marco Baroni, si giocherà sabato 7 febbraio alle 20:45 al Franchi.