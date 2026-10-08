Fiorentina-Como, da oggi vendita libera: non serve la InViola Premium Card
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È iniziata oggi, giovedì 8 ottobre, alle ore 10 la vendita libera dei biglietti per Fiorentina-Como. I tifosi possono acquistare i posti rimasti disponibili senza l’obbligo di possedere la InViola Premium Card. Come riporta il sito ufficiale della società viola, la fase di vendita generale resterà aperta fino alle 8:59 di domenica 18 ottobre. A partire dalle ore 9 dello stesso giorno scatterà invece la fase “Match Day”, con l’applicazione delle relative tariffe.
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