Fiorentina-Como, tutte le info su prezzi e modalità di vendita per la sfida del Franchi

La Fiorentina, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fornito tutti i dettagli e le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti per la sfida del 18 ottobre allo Stadio Artemio Franchi contro il Como. Per il match della 7a giornata, che si giocherà alle ore 15.00, sono previste le seguenti tre fasi di vendita:

FASE 1 - INVIOLA PREMIUM CARD Dal 28/09/2026 ore 15:00 fino al 08/10/2026 alle 09:59, prima fase dedicata esclusivamente ai possessori di Inviola Premium Card (ad eccezione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d'Onore, Poltronissima e dei biglietti con servizio Hospitality, già disponibili senza obbligo di tessera.

Prima Fila: Parterre di Tribuna con servizio Hospitality.

Acquista o rinnova subito la tua InViola Premium Card:

FASE 2 – VENDITA GENERALE Dal 08/10/2026 ore 10:00 fino al 18/10/2026 alle 08:59, fase successiva con vendita libera senza obbligo di InViola Premium Card dei posti rimasti disponibili.

FASE 3 – MATCH DAY Dal 18/10/2026 ore 9.00, con attive le tariffe Match Day.