Museo Viola, sabato la proiezione di "'45-'65: la Fiorentina di Befani”

Nel centesimo anniversario dalla nascita della Fiorentina, il Museo Viola proietterà il documentario di Massimo Cervelli e Marco Vichi del Museo Viola: “1945-1965, la Fiorentina di Befani”. L'evento si terrà sabato 3 ottobre 2026, ore 10.30, a Villa Arrivabene in piazza L.B. Alberti 1/A - Firenze. Il video di Cervelli e Vichi racconta il secondo capitolo della sua secolare storia, quello della più bella Fiorentina di sempre, quello della presidenza di Enrico Befani che va dalla gestione di Paganelli a quella di Baglini. La proiezione sarà preceduta da un ricordo di Sergio Carpanesi, Campione d'Italia 1956, recentemente scomparso