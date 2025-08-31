Fiorentina a due punti, Cremonese in testa con tre squadre: la classifica di Serie A
La Fiorentina chiude con due pareggi questo avvio di campionato, impattando per 0-0 contro il Torino dopo l'1-1 maturato a Cagliari e ottenendo quindi due punti in classifica. La partenza sprint è senza dubbio quella della Cremonese, sorprendentemente a punteggio pieno assieme a Napoli, Juventus e Roma. Questo il primo prospetto della graduatoria di Serie A, al termine della seconda giornata:
Napoli 6
Juventus 6
Cremonese 6
Roma 6
Udinese 4
Lazio 3
Milan 3
Como 3
Bologna 3
Atalanta 2
Fiorentina 2
Pisa 1
Cagliari 1
Genoa 1
Parma 1
Lecce 1
Verona 1
Torino 1
Sassuolo 0
