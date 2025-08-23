Fiorentina, 2° giornata di campionato per la Primavera: debutto per la femminile
Se gli uomini di Stefano Pioli sono attesi domani pomeriggio, calcio d'inizio alle 18:30, dal primo impegno in Serie A contro il Cagliari di Fabio Pisacane, oggi la Fiorentina scende in campo con la sua selezione femminile e con la formazione primavera. Le ragazze di Pinones Arce alle 18:30 ospiteranno il Como al Viola Park per la prima partita della Women's Cup, nuova competizione che fa da preludio al campionato. Se per le ragazze gigliate l'impegno di oggi rappresenta l'esordio stagionale, non sarà così per la primavera di Galloppa che alle 16.30 affronterà il Genoa in trasferta per la seconda giornata del campionato primavera1. I baby viola cercheranno di bissare il successo ottenuto al primo turno contro il Torino e dovranno farlo senza Riccardo Braschi. Il centravanti classe 2006 infatti, partito per la Slovacchia con la prima squadra, rimarrà aggregato alla formazione di Pioli fino al rientro dalla Sardegna.
In attacco potrebbe quindi vedersi uno tra Angiolini e Maiorana. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.
