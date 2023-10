FIO-CAG, Numeri e curiosità sul match tra viola e sardi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fiorentina-Cagliari sarà il match che chiuderà la settima giornata di campionato e come di consueto, sul proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha pubblicato le principali statistiche delle gare in programma. Di seguito quelle relative al match del Franchi tra i viola e i sardi:

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide contro il Cagliari in Serie A TIM (2V, 3N), subendo un solo gol in questo parziale, nell’incrocio più recente: 1-1 in Sardegna, il 23 gennaio 2022.

Il Cagliari non segna da tre trasferte contro la Fiorentina in Serie A TIM e solo nelle prime quattro gare esterne contro i viola in assoluto nella competizione è arrivato a quattro match a secco di reti di fila, tra il 1964 e il 1967.

La Fiorentina ha vinto quattro delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A TIM (1N); in particolare, la Viola ha segnato due gol nel primo tempo in ciascuna delle ultime due partite al Franchi in campionato e potrebbe riuscirci per tre sfide interne di fila per la prima volta dal dicembre 2013. In ciascuna delle ultime due stagioni disputate in Serie A TIM (2021/22 e quella attuale), il Cagliari ha raccolto un punto dopo le prime tre trasferte di campionato – nel 2021/22 i sardi chiusero il girone di andata senza alcun successo esterno.

Il Cagliari ha perso quattro delle prime sei gare di questo campionato (2N) e solo in tre occasioni nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) è stato sconfitto più volte nelle prime sette partite stagionali in Serie A TIM (cinque nel 1996/97, nel 2008/09 e nel 2017/18).

Tra tutte le competizioni dei cinque maggiori campionati europei 2023/24, la Fiorentina è la squadra che ha segnato più reti di testa (otto). Nicolás González ha realizzato cinque gol di testa nell’anno solare 2023 in Serie A TIM, nessun giocatore ha fatto meglio nel periodo (al pari di Victor Osimhen e Olivier Giroud). Giacomo Bonaventura ha segnato due reti contro il Cagliari in Serie A TIM, con le maglie di Atalanta (19 gennaio 2014) e Milan (29 ottobre 2014), solo contro la Sampdoria è riuscito a trovare la rete con tre squadre differenti nella competizione.

Il Cagliari è, con Empoli e Udinese, una delle tre squadre che hanno un solo e unico marcatore in questo campionato: Zito Luvumbo per i rossoblù – l’attaccante angolano è anche il giocatore tra i sardi che conta in questa Serie A TIM più tiri (14), più tiri nello specchio (tre), più occasioni create per i compagni (otto) e più dribbling riusciti (12). Zito Luvumbo ha segnato due gol nelle sue prime sei presenze con il Cagliari in Serie A TIM: considerando gli ultimi 10 anni, l’unico giocatore che ha realizzato più reti in rossoblù nella competizione prima di compiere 22 anni è stato Nicolò Barella (sei).