Finisce anche Torino-Lecce: pari per 1-1. Segnano Simeone e N'Dri
Dopo il ritardo di 17 minuti causato da un malfunzionamento della Goal Line Technology, si conclude anche Torino-Lecce. Allo stadio Olimpico-Grande Torino le due squadre si dividono la posta in palio, chiudendo la sfida sul risultato di 1-1. A sbloccare il match sono i granata, che al 60' trovano la rete del vantaggio con Giovanni Simeone, portandosi avanti nella ripresa e dando l'impressione di poter conquistare l'intera posta in palio.
Il pareggio del Lecce nella ripresa
Il Lecce, però, non si arrende e al 73' riesce a ristabilire l'equilibrio grazie al gol di Konan N'Dri, fissando il risultato sul pareggio. Un punto a testa, dunque, per le due formazioni, che muovono la classifica senza riuscire a ottenere una vittoria. Con questo risultato il Torino sale a quota 14 punti e occupa momentaneamente l'undicesima posizione, mentre il Lecce raggiunge i 10 punti, attestandosi al quattordicesimo posto.
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