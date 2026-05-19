Viola vincente a Torino, Pagliuca incredulo: "Tutto mi aspettavo meno che questo"

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Nel suo intervenuto su Radio Nettuno Bologna Uno, l'ex portiere Gianluca Pagliuca ha rilasciato una battuta anche sulla Fiorentina. In particolare, lo ha fatto citando la corsa europea che ha visto i felsinei di Vincenzo Italiano non entrare nelle coppe e parlando dei prossimi obiettivi a cui può ambire proprio il Bologna, mentre la Juventus è stata sconfitta dai viola domenica scorsa: "Anche se non faranno le coppe, credo punteranno all'Europa e a stare le prime sei o sette.

C'è sempre qualche big che toppa, la Juventus per esempio l'altro giorno si è suicidata. Mi aspettavo tutto tranne che perdesse con la Fiorentina già salva".