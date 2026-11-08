Il Milan passa a Genova, l'Atalanta di Sarri si rialza a Monza: i risultati delle gare delle 15

Due vittorie esterne nelle gare delle 15 valide per l’11ª giornata di Serie A. Il Milan supera 2-1 il Genoa al Ferraris, mentre l’Atalanta espugna il campo del Monza grazie a una rete di Krstovic nella ripresa. I rossoneri si impongono a Marassi sfruttando due errori della formazione di De Rossi. Al 12’ Cissé sblocca il risultato, approfittando di una leggerezza di Vasquez, mentre al 19’ Pulisic firma il raddoppio dopo un altro pasticcio difensivo rossoblù. Il Genoa prova a reagire, ma trova sulla propria strada un attento Maignan. Nel finale Ellertsson riapre la partita con una conclusione che vale l’1-2, ma il forcing dei padroni di casa non basta per raggiungere il pareggio. Il Milan porta così a casa tre punti preziosi.

Sorride anche l’Atalanta, che supera 1-0 il Monza al Brianteo. La squadra di casa domina nel primo tempo e costruisce diverse occasioni, trovando però un Carnesecchi decisivo tra i pali. Dopo l’intervallo cambia la partita: al 50’ Krstovic firma il gol vittoria, sfruttando una respinta non impeccabile di Tornqvist su un’azione sviluppata da Zalewski e Bernasconi. I bergamaschi sfiorano anche il raddoppio, mentre nel finale il Monza protesta per un possibile rigore. La rete dell’attaccante ex Lecce basta comunque all’Atalanta per conquistare tre punti e interrompere il momento difficile.