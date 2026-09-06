Serie A, Juventus-Milan finisce 1-1: Gatti riacciuffa i rossoneri al 92’

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Un punto per parte tra Juventus e Milan, nella terza giornata di Serie A il match dell’Allianz Stadium finisce 1-1 con una rimonta nel finale. Nel corso del primo tempo i bianconeri cercano di innescare spesso Conceicao, ma al 25’ l’occasione più ghiotta arriva sul sinistro di Locatelli, che spreca da ottima posizione. L’unico tiro dei rossoneri è un mancino impreciso di Rabiot, mentre Maignan deve bloccare una conclusione di conclusioni di Nico Gonzalez. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0, e ad inizio ripresa le cose non cambiano: poco prima dell’ora di gioco ci riprova ancora Conceicao su una palla persa da Musah, ma il suo sinistro forte dal limite dell’area si stampa sul palo. Amorim cambia tutta la trequarti verso l’ora di gioco, e al 68’ l’equilibrio si rompe: dopo una palla persa da Kolo Muani il neo entrato Chukwueze (al posto di un Moreira ancora spaesato) conduce il contropiede e cambia gioco per l’altro neoentrato Cisse, che dopo un controllo perfetto rientra sul suo destro e buca Vicario sul palo lontano.

Spalletti prova a rispondere inserendo Woltemade, che non va distante dal pareggio all’84’. La mossa della disperazione di Spalletti è inserire Gatti quasi come centravanti aggiunto, e la scelta del tecnico paga: al 92’ il cross di Koopmeiners trova la testa dell’ex Frosinone, che beffa i rossoneri e firma il definitivo 1-1. Juventus e Milan salgono a 7 punti, insieme al Como e a -2 da Inter e Roma.