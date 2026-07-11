FIGC, attesa per Maldini: l'idea è chiudere l'accordo entro domani
La FIGC resta in attesa della decisione di Paolo Maldini. Il presidente federale Giovanni Malagò avrebbe voluto ufficializzare già nelle ultime ore l’ex capitano e dirigente del Milan come nuovo direttore tecnico della Federazione, ma manca ancora il via libera definitivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le prossime ore saranno decisive con l’obiettivo di chiudere l’accordo entro domani. La fiducia, comunque, non manca: Maldini resta la prima scelta per il nuovo progetto tecnico della Nazionale.
Alla base dell’ottimismo di Malagò ci sarebbero i segnali positivi ricevuti dallo stesso Maldini sulla disponibilità ad accettare l’incarico. L’ex dirigente rossonero andrebbe a ricoprire un ruolo nuovo nell’organigramma federale, con compiti trasversali nella gestione delle Nazionali e una funzione di collegamento tra ct, allenatori e vertici federali. La FIGC vuole infatti definire prima il direttore tecnico e solo successivamente individuare il nuovo commissario tecnico.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati