FIGC, Gratuite e infondate le critiche alla Procura

In merito alle critiche arrivate nei confronti dell’operato della Procura federale, soprattutto per i tempi con cui sono stati inviati i documenti agli inquirenti di Cremona, la Figc ha risposto per le rime tramite un comunicato ufficiale, definendo queste accuse “infondate e gratuite. Queste critiche determinano un’ingiusta denigrazione dell’attività della Procura stessa. La Procura Federale, conformandosi a modalità operative consolidate nel tempo, non trasmette di ufficio atti inerenti la propria attività alle autorità giudiziarie eventualmente competenti. Tale modalità operativa trova fondamento nell’assetto normativo, e non burocratico, sopra richiamato e mira anche ad evitare il rischio che indagini endoassociative possano apparire, per così dire, delegate ad organismi giudiziari statuali”.