Baldanzi sempre più vicino al Genoa: operazione in prestito
Il mercato in entrata della Roma è pronto a produrre un effetto a catena. Dopo l’operazione che porterà Donyell Malen nella Capitale, successiva all’arrivo di Robinio Vaz, si avvicina infatti l’uscita di Tommaso Baldanzi in direzione Genoa. Per il fantasista classe 2003, accostato in questa sessione invernale con insistenza anche alla Fiorentina, l’intesa è già stata raggiunta su ogni dettaglio: resta soltanto l’ok finale del club giallorosso per formalizzare il trasferimento.
Come riferito da TMW, l’ex Empoli approderà in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto, valutato intorno ai 10 milioni di euro. Il Genoa si farà carico dell’intero ingaggio del giocatore, pronto a ritrovare Daniele De Rossi, tecnico che aveva spinto con decisione per il suo arrivo a Roma. Per Baldanzi si tratta di una nuova opportunità per rilanciarsi e ritagliarsi un ruolo da protagonista, dopo una prima esperienza in giallorosso vissuta ai margini delle rotazioni.
