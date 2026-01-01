Sabatini sentenzia: "Al 90% i viola retrocederanno. Il mercato è l'unica speranza"

vedi letture

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha commentato su Youtube quella che sarà la Serie A del 2026 esprimendosi così sulle possibilità di salvezza della Fiorentina: "È dura, è durissima. Azzardo delle percentuali. Al 10% si salverà al 90% sarà Serie B. Dipenderà moltissimo dal mercato che fara Paratici a gennaio, se sarà rivoluzione togliendo i giocatori che creano più problemi in spogliatoio o che semplicemente hanno più paura, la Fiorentina potrebbe anche tornare a giocare un girone di ritorno da squadra dignitosissima. Altrimenti sarà complicata".