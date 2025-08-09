Ferrara su Beltran: "Tra la stazione mediopadana e Rio cosa scegliereste?"

"Gne gne gne. Quanta tristezza ti mettono addosso quei calciatori che fanno le bizze perché vogliono cambiare squadra", scrive stamani su La Nazione Benedetto Ferrara parlando della situazione di Lucas Beltran. Ricordando i giocatori del passato che hanno mandato i certificati medici, Ferrara scrive: "Almeno Beltran è un vero professionista. Se lui fosse andato al Flamengo la Fiorentina avrebbe risolto un bel po’ di problemi e preso subito un sostituto.

Ma d’altra parte lui ha il diritto di rifiutare una destinazione non gradita. Il fatto che il giorno dopo per lui sia uscita una ipotesi Sassuolo non deve sorprendere. Voi tra la stazione mediopadana e la spiaggia di Rio cosa scegliereste? Nessun dubbio, vero? Evviva la nebbia. Pensaci bene Lucas, a meno che i tuoi procuratori non abbiano già un accordo col River, magari in prestito".