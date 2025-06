Fernando Orsi: "Il ritorno di Dzeko in Italia rappresenta il problema del nostro calcio"

Fernando Orsi dice la sua sulla Fiorentina. L'ex portiere della Lazio ha parlato ai microfoni di News.Superscommesse.it: " Non so dove potrà arrivare la Fiorentina, però conosciamo bene Pioli: è un tecnico che al Milan ha conquistato uno Scudetto e che, nel corso della carriera, ha ottenuto ottimi risultati. Anche in viola può fare la differenza in campionato, perché è uno capace di far crescere le ambizioni della squadra. Ogni club tra le prime otto in classifica ha alla guida un allenatore di valore, per questo motivo credo che la prossima stagione sarà ancora più competitiva e impegnativa.

, credo che solo nel nostro paese ci sia questa forte abitudine a puntare su calciatori piuttosto avanti con l’età, anziché valorizzare i giovani italiani, come invece succede nei principali campionati europei. È un problema strutturale del nostro calcio, che si riflette anche sulle difficoltà della Nazionale nel produrre nuovi talenti. Nessuno discute le qualità di Džeko, che potrebbe anche segnare 30 gol con la Fiorentina, ma il mio è un discorso più ampio: dobbiamo investire di più nei vivai e dare spazio ai ragazzi che crescono nei settori giovanili”.