Fazzini: "Vestire la maglia viola è sempre stato il mio sogno. La Fiorentina è una famiglia"

Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Conference League contro il Polissya: "Mi piace giocare sia come mezzala che come trequartista, partire da sinistra e accentrarmi per provare l’assist o il tiro in porta. Questi sono i miei due ruoli preferiti, ma ho ricoperto tutte le posizioni in mezzo al campo".

Quali sono state le prime impressioni da giocatore viola e perché ha scelto la Fiorentina?

"Vestire questa maglia è sempre stato il mio sogno. Sono stato accolto nel migliore dei modi sia dalla società che dai compagni, che mi hanno sempre fatto sentire parte del gruppo. Non potevo chiedere di meglio e non vedo l’ora di giocare al Franchi davanti ai nostri tifosi".

La Fiorentina sembra intenzionata a puntare molto sui giovani italiani.

"Ci sono tanti giovani e all’interno del gruppo questa cosa conta. Ci diamo una mano in campo, ma anche fuori siamo molto uniti. Ho scelto la Fiorentina indipendentemente dal gruppo, perché, come ho già detto, è sempre stato il mio sogno. Il progetto mi convinceva e sono sempre stato convinto, e oggi lo sono ancora di più. La Nazionale? Vedremo più avanti, sicuramente sarebbe una grande soddisfazione".

Moise Kean nelle scorse ore ha dichiarato di aver trovato una famiglia approdando in viola.

"Sì, la Fiorentina è una grande famiglia. Viviamo in questo centro sportivo incredibile e siamo davvero contenti di essere qui. Dobbiamo dare il massimo e dimostrarlo sul campo".

Per quanto riguarda la Conference, sentite la responsabilità di vincerla?

"Sicuramente siamo tra le favorite. È normale che sia un obiettivo, ma non deve essere un peso. Deve essere uno stimolo in più per fare bene. Faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo".