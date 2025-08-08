Fatta per Zanoli al Bologna: 5 milioni più 1 di bonus la cifra che incassa il Napoli

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport è ormai fatta per l'arrivo di Alessandro Zanoli al Bologna. Cinque milioni più uno di bonus la cifra che dovrebbe incassare il Napoli, che dunque fa partire un altro giocatore in questo più che mai vivo mercato estivo. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto di 4 anni più uno d'opzione. 