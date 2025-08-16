Fagioli: "Nonostante venissi dalla Juventus a Firenze mi sono trovato subito benissimo"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport, raccontando così il suo arrivo a Firenze dopo l'esperienza alla Juventus: "Mi sono trovato subito alla grande qui anche se all'inizio pensavo diversamente visto che venivo dalla Juventus che non è vista benissimo. - prosegue Fagioli - Ma poi ovunque andassi in giro per la città, si vede che la gente ama la Fiorentina".