Fagioli: "Bravi ad essere umili. Ora altre 13 partite come col Como"
FirenzeViola.it
Nicolò Fagioli parla a DAZN dopo la vittoria con il Como arrivata anche grazie a un suo gol : "Una partita difficilissima. Quando vieni qua devi essere umile e decidere anche di abbassarti perché hanno giocatori fortissimi. Abbiamo giocato alla grande e lo dobbiamo fare anche nelle prossime partite".
Poi racconta il gol: "Un bel gol, il mio primo. Ma l'importante è che abbiamo vinto. Sono in un buon momento ma l'importante è il risultato di squadra, l'obiettivo è la salvezza".
Pubblicità
News
Le più lette
3 Como-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli trascina, Kean ritrova il gol, Pongracic e Ranieri tengono
Copertina
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com