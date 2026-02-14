Fagioli: "Bravi ad essere umili. Ora altre 13 partite come col Como"

vedi letture

Nicolò Fagioli parla a DAZN dopo la vittoria con il Como arrivata anche grazie a un suo gol : "Una partita difficilissima. Quando vieni qua devi essere umile e decidere anche di abbassarti perché hanno giocatori fortissimi. Abbiamo giocato alla grande e lo dobbiamo fare anche nelle prossime partite".

Poi racconta il gol: "Un bel gol, il mio primo. Ma l'importante è che abbiamo vinto. Sono in un buon momento ma l'importante è il risultato di squadra, l'obiettivo è la salvezza".