Di Napoli: "La Fiorentina è frenata dalla paura, ma alla lunga si salverà"

vedi letture

Arturo Di Napoli, ex attaccante di Napoli e Inter, tra le altre ha rilasciato un'intervista a News.Superscommesse.it, in cui ha parlato anche dell'attuale situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: "La Fiorentina sta vivendo una situazione strana, particolare. Quando una squadra non è squadra, le qualità dei singoli non vengono fuori. Il loro ostacolo più grande è rappresentato dalla paura, è una realtà questa che va compresa fino in fondo. Alla lunga la Viola si salverà, perché hai dei singoli forti, che verranno credo aiutati anche dal mercato di riparazione, quello di gennaio.

La posizione attuale in classifica è inspiegabile. La coppa non è un ostacolo, ma va vista come un’opportunità per mettere in cascina dei risultati positivi".