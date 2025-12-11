Corsi sulla viola: "Non è abituata alla lotta per la retrocessione. Occhio alla paura"
FirenzeViola.it
Il Presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi è intervenuto a margine del pranzo di Natale organizzato dal club toscano per rispondere alle domande dalla stampa. Ecco le sue parole raccolte da TMW a proposito delle difficoltà che sta vivendo l'ambiente Fiorentina: "Sono dispiaciuto, ma non riesco a capire dall'esterno. Per questo non mi addentro. Di sicuro è molto difficile vivere l'ambiente di Firenze con una situazione così difficoltosa.
Ci sono ambienti che sono abituati a lottare per certi traguardi, non Firenze e non la Fiorentina che ha una rosa che sul piano tecnico non ha che spartire con la posizione che ricopre attualmente in classifica. La paura, però, ti toglie tanto. Che è la cosa più difficile da superare"
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com