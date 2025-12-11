Corsi sulla viola: "Non è abituata alla lotta per la retrocessione. Occhio alla paura"

vedi letture

Il Presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi è intervenuto a margine del pranzo di Natale organizzato dal club toscano per rispondere alle domande dalla stampa. Ecco le sue parole raccolte da TMW a proposito delle difficoltà che sta vivendo l'ambiente Fiorentina: "Sono dispiaciuto, ma non riesco a capire dall'esterno. Per questo non mi addentro. Di sicuro è molto difficile vivere l'ambiente di Firenze con una situazione così difficoltosa.

Ci sono ambienti che sono abituati a lottare per certi traguardi, non Firenze e non la Fiorentina che ha una rosa che sul piano tecnico non ha che spartire con la posizione che ricopre attualmente in classifica. La paura, però, ti toglie tanto. Che è la cosa più difficile da superare"