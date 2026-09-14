Serie A, alle 18:30 Como-Parma e a Torino-Roma. Le formazioni ufficiali
Sono due i match di Serie A che avranno inizio questo pomeriggio alle 18:30. Al Sinigallia il Como ospita il Parma mentre all'Olimpico Grande Torino i granata ospitano la Roma. Le gare ovviamente sono tutte valide per la quarta giornata di campionato. Ecco le formazioni ufficiali delle due partite:
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramón, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Kean. Allenatore: Cesc Fabregas
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, D.Carlos, Troilo; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani; Elphege. Allenatore: Carlos Cuesta
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz Jim, Fortini; Vlasic, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soule; Dybala, Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini
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