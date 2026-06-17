"Fabbian con Grosso come a Reggio con Inzaghi". L'ipotesi tattica della Gazzetta

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Giovanni Fabbian non è considerato sul mercato e il suo futuro sembra orientato verso un ritorno al ruolo che lo ha valorizzato agli inizi della carriera. Il centrocampista, riscattato dalla Fiorentina per 14 milioni di euro (obbligo scattato con il raggiungimento della salvezza), nel 4-3-3 di Fabio Grosso dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di mezzala d’inserimento, sia sul centro-destra che sul centro-sinistra.

Si tratta della posizione che aveva occupato con successo alla Reggina nella stagione 2022-23, la sua prima da professionista, sotto la guida di Filippo Inzaghi. Successivamente, sia al Bologna con Vincenzo Italiano che alla Fiorentina con Paolo Vanoli, è stato impiegato anche in posizioni più avanzate. Adesso, però, è pronto a ritrovare le sue origini tattiche in maglia viola. La società, infatti, non ha intenzione di privarsene e prenderà in considerazione una cessione soltanto davanti a un’offerta particolarmente importante. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.