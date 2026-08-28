Fabbian e un'altra uscita: la Fiorentina vuole fare spazio a Thorstvedt

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La Fiorentina continua a lavorare per sfoltire e, allo stesso tempo, rinforzare il centrocampo. Nella giornata di ieri, come raccontato dal Corriere dello Sport-Stadio, è stata definita la cessione di Giovanni Fabbian al Parma: il classe 2003 si trasferirà in Emilia-Romagna in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 14 milioni di euro. L’ex Bologna era stato cercato anche dal Getafe, che però aveva proposto un prestito secco, formula non gradita alla dirigenza viola. Alla fine Fabbian ha accettato la proposta del direttore sportivo Federico Cherubini e si prepara così a iniziare una nuova avventura con la maglia crociata.

Thorstvedt sempre nel mirino

La partenza di Fabbian rientra nel piano di sfoltimento della mediana, necessario per fare spazio a Kristian Thorstvedt. La Fiorentina ha già raggiunto da settimane un’intesa di massima con il centrocampista norvegese del Sassuolo, classe 1999, ma prima di poter affondare il colpo con il club neroverde sarà indispensabile concretizzare almeno un’altra uscita. In questo senso, resta da monitorare soprattutto la situazione di Rolando Mandragora: secondo il quotidiano, sul centrocampista ci sono Genoa, Bologna, Torino, Besiktas e Ajax, ma al momento nessuno di questi interessamenti si è ancora trasformato in un’offerta concreta.