F. TERRACCIANO, Domani le visite col Milan: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce Tuttomercatoweb.com, domani sarà il giorno dell'arrivo al Milan di Filippo Terracciano. L'esterno classe 2003 arriverà a titolo definitivo dall'Hellas Verona per 4,5 milioni di euro più 1,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore degli scaligeri. Battuta la concorrenza della Fiorentina, nella mattinata di domani Terracciano sosterrà le visite mediche con il Milan.