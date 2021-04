EX VIOLA, Milan pensa a Ilicic per il prossimo anno

Il Milan sta pianificando il futuro dell'attacco da consegnare a Pioli nella prossima stagione ripartendo dal ruolo di esterno destro dove mancano all'appello un po' di gol. Per questo sono diversi i profili che vengono seguiti, da Josip Ilicic, potenzialmente in uscita dall'Atalanta per far spazio a giocatori in entrata, fino a Thauvin, vecchio pallino in scadenza col Marsiglia, ma anche Ikoné del Lille che però costa 30 milioni di euro. In Italia piace anche Orsolini che però potrebbe fare gola a molti e dunque potrebbe vedere alzare troppo il potenziale prezzo di vendita. A riportarlo è Tuttosport.