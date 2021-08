EX OBIETTIVI, Zappacosta: "Speciale tornare qui"

(ANSA) - BERGAMO, 24 AGO - "Ritornare qui è davvero speciale". Davide Zappacosta, ufficializzato in giornata a titolo definitivo all'Atalanta dal Chelsea, ha ringraziato club e città in un post su Instagram: "Bergamo! Mi hai visto crescere come uomo e calciatore: ritornare qui è davvero speciale - si legge -. Grazie per la fiducia e la stima: fino all'ultima goccia di sudore per questa maglia e per questa città. Come uomo e come calciatore". L'esterno ventinovenne, che ha firmato un contratto di 4 anni e scelto la maglia numero 77, aveva giocato mezza stagione nella Primavera nerazzurra dalla sessione invernale del 2011 e quindi la stagione 2014-2015 (30 partite e 3 gol) sotto Stefano Colantuono e quindi Edy Reja. (ANSA).