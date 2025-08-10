Ex obiettivi, Zanoli a un passo dal Bologna. Al Napoli 6 mln per l'intero cartellino

Alessandro Zanoli sta per diventare un nuovo giocatore del Bologna. L'esterno destro del Napoli, cercato anche dalla Fiorentina in questa sessione di mercato tra le figure di vice Dodo, è in procinto di partire per il capoluogo emiliano e passare a titolo definitivo in rossoblu: l'affare, specifica La Gazzetta dello Sport, si concluderà sulla base di 6 milioni di euro. Nello specifico i felsinei verseranno nelle casse del Napoli 5 milioni di euro più 1 milione di bonus al verificarsi di determinate condizioni, ad ore l'annuncio ufficiale.