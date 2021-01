EX OBIETTIVI, Nsame miglior giocatore in Svizzera

Jean-Pierre Nsame è stato scelto come miglior giocatore della Super League. L'attaccante camerunese, 27 anni, ha vinto nella passata stagione il titolo di capocannoniere con 32 reti segnate in altrettante partite. È partito forte anche in questa stagione, dove in tutte le competizioni ha realizzato 14 reti in 21 partite, 4 delle quali nei gironi di Europa League. Punta di stazza, dopo aver fallito in Francia sta trovando la sua maturazione in terra elvetica. La Fiorentina lo ha seguito prima di virare su Aleksandr Kokorin e anche il Bologna lo tiene d'occhio.

✨ Die Auszeichnung als RSL Best Player 2020 geht auch in diesem Jahr an Jean-Pierre Nsame vom @BSC_YB – Herzlichen Glückwunsch!

–

✨ Félicitations à Jean-Pierre Nsame – Il est élu RSL Best Player 2020.

⠀#SFLAWARDS pic.twitter.com/BFQCAiDA3w — Swiss Football League (@News_SFL) January 21, 2021