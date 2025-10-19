Eurorivali, il Rapid Vienna crolla in casa: il Lask (10° in Austria) passa 2-0

Oggi alle 18:52News
di Redazione FV

Non arriverà proprio nel migliore dei modi all'appuntamento di Conference League contro la Fiorentina in programma giovedì prossimo il Rapid Vienna, che nel turno di campionato giocato questo pomeriggio cade malamente in casa. I biancoverdi allenati da Stoger non entrano praticamente mai in partita e perdono 2-0 in casa con il Lask, nona forza del campionato austriaco, perdendo così contatto dalla testa della Bundesliga e in particolare il secondo posto in favore del Salisburgo.

A decidere la sfida le reti nel primo tempo di Usor e Adeniran per il colpo in trasferta della squadra che un anno fa affrontò proprio la Fiorentina sempre in Conference League, subendo un 7-0 senza storia. 