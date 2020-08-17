EUROPA LEAGUE, Le formazioni di Inter-Shakhtar
17.08.2020 20:40 di Redazione FV Twitter: @firenzeviola_it
Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Shakhtar Donetsk, seconda semifinale di Europa League in programma questa sera alle ore 21, con la vincente che andrà ad affrontare il Siviglia in finale:
Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.
Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Stepanenko, Marcos Antonio; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.